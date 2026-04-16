Спустя 20 лет Killzone 2 наконец запустили в 4K при 120 FPS

Killzone 2 и MotorStorm были теми играми, которые поразили многих игроков на E3 2005. Уже тогда я называл их трейлеры фейком — было очевидно, что это CGI. Тем не менее, финальные версии игр максимально приблизились к тем визуальным целям. И теперь, спустя почти двадцать лет, ПК-игроки могут наслаждаться Killzone 2 через эмулятор PlayStation 3 — RPCS3.

Недавно RPCS3 получил крупное обновление, которое принесло множество улучшений производительности, особенно на стороне CPU. Поэтому теперь можно увидеть, как Killzone 2 работает на последней версии эмулятора в связке с NVIDIA RTX 5090.

На данный момент RPCS3 всё ещё недостаточно оптимизирован, чтобы обеспечить стабильные 120 FPS даже на самой мощной видеокарте. Чтобы добиться такой частоты кадров, YouTube-канал Bang4BuckPC Gamer использовал технологию NVIDIA Smooth Motion — это генерация кадров, доступная во многих играх и приложениях без поддержки DLSS 3/4 Frame Generation.

Хорошая новость в том, что автор видео показал статистику производительности. В самых тяжёлых сценах видеокарта NVIDIA RTX 5090 загружается примерно на 90%. Это означает, что уже сейчас можно получить около 60 FPS без использования Smooth Motion. Однако для более высоких значений придётся полагаться на эту технологию.

Поскольку базовая частота уже превышает 60 FPS, Smooth Motion работает вполне приемлемо. Конечно, это не уровень DLSS 3/4 Frame Generation, но всё же позволяет добиться более плавного игрового процесса при достаточно высокой базовой производительности.

В любом случае, увидеть Killzone 2 в 4K при 120 FPS — это действительно впечатляет. Для поклонников PlayStation 3 это настоящая мечта. Да, на это потребовалось более двух десятилетий. Нативный ПК-порт, конечно, работал бы лучше, но на данный момент RPCS3 остаётся единственным способом запускать эксклюзивы PS3 на ПК.