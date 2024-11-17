В сети показали, как Killzone 2 работает на AMD Ryzen 7 9800X3D с NVIDIA RTX 4090

Автор YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer поделился видеороликом, где показана работа Killzone 2 с эмулятором RPCS3 на AMD Ryzen 7 9800X3D и NVIDIA RTX 4090. Радует то, что Bang4BuckPC Gamer добавил в видео оверлей производительности. Благодаря чему можно увидеть нагрузку на CPU и GPU.

NVIDIA RTX 4090 используется на 70-90%, а частота кадров колеблется между 50 и 90FPS. Поэтому, чтобы получить постоянные 60FPS в текущей сборке RPCS3, нам придется либо ждать следующего поколения процессоров AMD, либо использовать технологии генерации кадров.

В данном случае ни AMD Ryzen 7 9800X3D, ни NVIDIA RTX 4090 не виноваты. Причина, по которой Killzone 2 работает ниже 60FPS, кроется в эмуляции PS3. Разработчикам RPCS3, вероятно, придется еще больше оптимизировать свой код. Как следствие, мы можем ожидать улучшения производительности игры в будущих версиях RPCS3. Тем не менее, даже в текущей сборке производительность очень близка к 60FPS.

В завершение необходимо подчеркнуть, что другие игры с PS3 работают на RPCS3 гораздо лучше, чем Killzone 2. Вообще, на данный момент Killzone 2 (и 3) - самые требовательные игры для PS3, которые можно запустить на ПК при помощи RPCS3. И тот факт, что производительность в этой игре приближается к 60FPS, - на самом деле отличная новость.