В сети показали, как Killzone 2 работает на AMD Ryzen 7 9800X3D с NVIDIA RTX 4090

Автор YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer поделился видеороликом, где показана работа Killzone 2 с эмулятором RPCS3 на AMD Ryzen 7 9800X3D и NVIDIA RTX 4090. Радует то, что Bang4BuckPC Gamer добавил в видео оверлей производительности. Благодаря чему можно увидеть нагрузку на CPU и GPU.
NVIDIA RTX 4090 используется на 70-90%, а частота кадров колеблется между 50 и 90FPS. Поэтому, чтобы получить постоянные 60FPS в текущей сборке RPCS3, нам придется либо ждать следующего поколения процессоров AMD, либо использовать технологии генерации кадров.
В данном случае ни AMD Ryzen 7 9800X3D, ни NVIDIA RTX 4090 не виноваты. Причина, по которой Killzone 2 работает ниже 60FPS, кроется в эмуляции PS3. Разработчикам RPCS3, вероятно, придется еще больше оптимизировать свой код. Как следствие, мы можем ожидать улучшения производительности игры в будущих версиях RPCS3. Тем не менее, даже в текущей сборке производительность очень близка к 60FPS.
В завершение необходимо подчеркнуть, что другие игры с PS3 работают на RPCS3 гораздо лучше, чем Killzone 2. Вообще, на данный момент Killzone 2 (и 3) - самые требовательные игры для PS3, которые можно запустить на ПК при помощи RPCS3. И тот факт, что производительность в этой игре приближается к 60FPS, - на самом деле отличная новость.
Шок! В сети показали, как Тетрис работает на 3х RTX 4090 SUPER MEGA ULTRA TITAN Ti, с 6х Ryzen Threadripper 7995 !
Ну да, примерно так эта новость и выглядит))
Можно ли просто перекомпилировать весь код,
чем в реал-тайме транслировать инструкции ? // Александр Дельтазавр
Сам как думаешь? // Kотаро Фума
Вся Россия онемела, когда узнала, что RTX 4090 будет ...
Обсрался Руйзен, 60к/с не выдал, но это не удивительно: амуде не про игры