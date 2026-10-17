Энтузиасты выпустили первый рабочий нативный порт Killzone Shadow Fall для ПК с полностью проходимой кампанией

Энтузиаст под ником Lesca опубликовал тестовую сборку нативного порта шутера Killzone Shadow Fall для персональных компьютеров. Версия 0.1.1 позволяет запустить проект, изначально вышедший эксклюзивно для PlayStation 4 в 2013 году, напрямую в операционной системе Windows. По данным разработчика, одиночная сюжетная кампания шутера уже сейчас полностью проходима от начала до финальных титров.

В основе порта лежит концепция прямого выполнения машинного кода PlayStation 4 на процессоре с архитектурой x86-64 без традиционной эмуляции всей консоли, тогда как графические команды на лету транслируются в современный графический интерфейс Vulkan 1.3. В создании проекта использовались наработки порта God of War 3 от программиста под ником Felipe Prado, архитектурная база неофициального порта Bloodborne от энтузиастов Supermedo и deadinside28, видеоядро эмулятора shadPS4 и система управления из проекта uncharted_pc.

Для запуска игры потребуется 64-битная система Windows 10 версии 1903 или новее либо Windows 11, 16 ГБ оперативной памяти и графический ускоритель с поддержкой Vulkan 1.3. Создатель порта рекомендует использовать видеокарты с запасом видеопамяти от 8 ГБ. Работоспособность проекта проверялась на тестовом стенде с процессором AMD Ryzen 7 5700 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 Super. На этой конфигурации игра демонстрирует производительность на уровне от 40 до 60 кадров в секунду после предварительной компиляции шейдеров.

В состав сборки входит лаунчер с возможностью выбора видеорежимов, включения вертикальной синхронизации, анизотропной фильтрации, переключения лимита на 30 или 60 кадров в секунду и масштабирования AMD FSR 1. Управление адаптировано для клавиатуры и мыши, а также контроллеров Xbox и PlayStation. Функции сенсорной панели геймпада DualShock 4 для дрона OWL назначены на удерживание клавиши Delete и движение мыши. При этом разработчик подчеркивает, что перемещение мыши пока лишь эмулирует отклонение правого стика и не дает точности сырого ввода 1 к 1 из стандартных компьютерных шутеров.

На данном этапе сборка сохраняет статус ранней бета-версии и содержит ряд технических проблем. Самый первый запуск кампании сопровождается длительной фоновой компиляцией шейдеров, которая может вызывать сильные подергивания или даже приводить к аварийному вылету, однако при повторном старте кэшированные данные считываются штатно. В главе 2 могут возникать временные мерцания источников света, а кэш шейдеров на диске занимает до нескольких гигабайт. Сетевой режим доступен строго в локальном формате Botzone для битв с ботами.

В настоящее время игра жестко заблокирована на внутреннем разрешении 1080p, поскольку вся геометрия буферов рендеринга, теней и алгоритмов постобработки в исходном коде строго привязана к этому значению.

Рендеринг в более высоком разрешении требует исправления каждого участка в коде игры, рассчитанного на 1080p, а частичные правки ломают эффекты и вызывают черные рамки. Это главная задача в списке ближайших планов.

- Lesca, разработчик порта

Для экранов выше 1080p создатель проекта советует активировать встроенный масштабизатор AMD FSR 1. В приоритетные планы автора входят полноценное масштабирование разрешения до 4K, оптимизация нагрузки на графический чип и ускорение работы с шейдерами. В дальнейшем запланировано снятие ограничения частоты кадров выше 60 FPS для экранов на 120, 144 и 240 Гц, а также внедрение технологий масштабирования NVIDIA DLSS, AMD FSR 3.1 и AMD FSR 4. Для запуска требуется наличие собственного дампа диска европейского издания игры CUSA00190 с обновлением 01.81.