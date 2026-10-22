Неофициальный порт Killzone: Shadow Fall на ПК ускорили на 40-50% - до 58 FPS на RTX 2060 Super

Разработчик lesca-191204 выпустил версию 0.2.5 неофициального ПК-порта Killzone: Shadow Fall, главным изменением которой стало заметное повышение производительности. Ранее видеокарта могла простаивать в ожидании операций с памятью, из-за чего CPU и GPU фактически работали по очереди. Теперь часть этих задержек устранена, а обработка графических команд распределяется между двумя потоками.

На системе с GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 7 5700 при разрешении 1080p тяжёлые сцены, по данным разработчика, ускорились примерно с 33–37 до 50–58 FPS без использования генерации кадров. Загрузка GPU при этом выросла примерно с 60–70% до 85–92%. Таким образом, прирост производительности в отдельных сценах составляет около 40–50%. Разработчик отдельно предупреждает, что новая оптимизация пока проверена только на одной конфигурации.

Версия 0.2.5 также исправляет вылет в девятой главе во время сцены с поездом и проблему с запуском некоторых установок игры. Кроме того, появились новые настройки контроллера. Авторы проекта подчёркивают, что порт остаётся неофициальным и никак не связан с Sony Interactive Entertainment или Guerrilla Games.