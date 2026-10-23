В неофициальный ПК-порт Killzone Shadow Fall добавили режим камеры от третьего лица

Пользователь GitHub под ником «pearlxcore» выпустил обновление для неофициального ПК-порта Killzone Shadow Fall, добавившее режим камеры от третьего лица. Теперь игроки на ПК могут проходить этот эксклюзив для PS4 как с видом от первого, так и от третьего лица.

Патч 0.3.0 также добавляет постоянный индикатор фоторежима при использовании свободной камеры. Кроме того, появились всплывающие уведомления о выборе моделей и изменениях в оверлее. В лаунчере теперь есть вкладка с логами текущей сессии, а для сохранений и кэша шейдеров можно задать пользовательские папки.

Более того, теперь можно играть за Си-Джея (CJ) из GTA: San Andreas — забавный отсыл к многочисленным модификациям, добавляющим этого персонажа в самые разные игры. К сожалению, в этой версии ПК-порта по-прежнему нет корректных иконок для клавиатуры и мыши (подобные были добавлены, например, в недавнюю версию Uncharted: The Nathan Drake Collection).

Скачать актуальную версию ПК-порта Killzone Shadow Fall можно по этой ссылке.