Double Fine Productions запустила открытое бета-тестирование многопользовательского гончарного боевика Kiln

Студия Double Fine Productions, подарившая нам Psychonauts, объявила дату выхода своего многопользовательского боевика Kiln, а также открыла предзаказы и бесплатное бета-тестирование в Steam. Игра поступит в продажу 23 апреля 2026 года на PC (Steam, Microsoft Store), PS5 и Xbox Series X|S — и с первого дня будет доступна подписчикам Xbox Game Pass.

С 9 по 11 апреля в Steam проходит открытое бета-тестирование Throwdown — бесплатное для всех желающих. Просто зайдите в магазин Steam, найдите страницу Kiln и нажмите «Запросить доступ» к игре. За участие в тесте выдаётся внутриигровой трофей.

Kiln это онлайн-мультиплеерный «гончарный» файтинг. Игроки в роли духов лепят себе тела из глины на гончарном круге. Форма и размер горшка определяют его характеристики: маленький быстрее, большой может нести больше воды, но медленнее движется, а особые формы дают уникальные способности.

Главный режим — 4v4 «Quench»: нужно добывать воду, прорываться сквозь врагов и тушить их печь (килн). Поле боя постепенно усеивается осколками разбитых горшков. После матча можно вернуться в мастерскую, украсить свои творения глазурью и наклейками и поделиться ими с друзьями.

$19.99 (в российском Steam недоступно). Fired Up Edition: $29.99 — включает базовую игру, премиальные глазури, наклейки, дополнительные детали для горшков и внутриигровую валюту «фишки» (которую также можно заработать в игре).

Никаких микротранзакций — всё украшение горшков открывается игрой.

Полная русская локализация (интерфейс, субтитры).

Кроссплатформенный мультиплеер: играйте с друзьями на PC, PlayStation и Xbox.

Если вы любите абсурдные, креативные и по-настоящему оригинальные проекты — не пропустите Kiln. А пока можно бесплатно опробовать его в открытой бете до 11 апреля.