Double Fine снизила цену Kiln и выпустила крупное обновление - онлайн-экшен перешёл на P2P-серверы

Double Fine выпустила крупное обновление для Kiln — онлайн-экшена о сражениях оживших гончарных изделий. Одновременно студия навсегда снизила стоимость игры с 20 до 8 долларов, а расширенное издание теперь продаётся за 10 долларов.

Главным нововведением обновления стал режим Daily Throw. В нём игроки соревнуются не на поле боя, а непосредственно в создании горшков, пытаясь превзойти друг друга в этом необычном состязании.

Ещё одним важным изменением стал переход Kiln на P2P-модель серверов. Double Fine объяснила решение стремлением сократить расходы после перехода в независимый статус. Вместе с новой системой в игре появились частные сессии.

Обновление также добавило еженедельные квесты и две новые карты. «Ванна Посейдона» представляет собой вертикальную локацию, тогда как «Солнечный питомник Ра» предлагает игрокам более просторное пространство для сражений.

Помимо нового контента, разработчики увеличили максимальный уровень игрока и добавили платный косметический набор по мотивам Psychonauts 2 стоимостью 2 доллара.

Double Fine подчеркнула, что не собирается прекращать поддержку Kiln. Студия продолжит выпускать обновления, хотя конкретные сроки следующих патчей пока не раскрываются.

При этом Kiln остаётся недоступна в российском регионе Steam. Издателем игры в магазине по-прежнему указана Xbox Games Studios.