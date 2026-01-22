Double Fine снова удивляет: Kiln - безумный онлайн-экшен про горшки выйдет весной

Студия Double Fine Productions совместно с Xbox Game Studios анонсировала Kiln — необычную командную многопользовательскую игру, которая выйдет весной этого года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam, Microsoft Store). Проект также с первого дня появится в каталоге Game Pass.

Kiln предлагает свежий и неожиданно креативный взгляд на сетевые сражения. В центре геймплея — гончарное ремесло, где процесс создания и разрушения одинаково важен. Игроки лепят собственные керамические изделия на гончарном круге, а затем превращают их в боевые «тела», с которыми выходят на арену.

Собрав команду друзей, участники вступают в онлайн-матчи, где сталкиваются яркие персонажи и созданные вручную керамические формы. Каждый объект — результат творчества игрока, а каждая битва становится зрелищным столкновением фантазии и хаоса. Разработчики подчеркивают, что Kiln одновременно прославляет радость созидания и удовольствие от разрушения — фирменный контраст, отлично знакомый поклонникам Double Fine.

Проект обещает динамичные командные сражения, необычную эстетику и простор для экспериментов, превращая творчество в полноценный боевой инструмент. Kiln уже выглядит как один из самых нестандартных мультиплеерных релизов этого года.