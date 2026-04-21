Глиняный хаос начинается: Kiln показывает безумие в релизном трейлере

Новый релизный трейлер от Double Fine Productions ясно даёт понять: Kiln не собирается быть обычной игрой. Уже 23 апреля проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, а также появится в Game Pass, и судя по показанному — игроков ждёт настоящий визуальный и геймплейный хаос.

В центре сюжета — дух, заключённый в глиняном горшке. Его задача звучит абсурдно даже по меркам Double Fine: создавать новые горшки, чтобы размещать в них своё бесформенное тело и использовать их в командных сражениях формата 4 на 4. Бои строятся вокруг разрушений, специальных способностей и полной свободы кастомизации.

Трейлер подчёркивает главное — Kiln не про реализм, а про стиль и эксперимент. Игрокам предлагают не только сражаться, но и создавать собственную визуальную идентичность через оформление горшков, превращая каждую битву в яркое и немного безумное шоу.

Визуально игра сочетает абстрактную эстетику и почти «игрушечную» выразительность, создавая ощущение странного, но притягательного мира, где всё живёт по своим правилам.

Разработчики также подтвердили поддержку после релиза: в ближайшие месяцы планируются новые карты и контентные обновления. Kiln уже выглядит как один из самых необычных экспериментов сезона — и трейлер только усиливает это впечатление.