Kiln от Double Fine выйдет в апреле - спустя почти 10 лет после анонса

Студия Double Fine Productions наконец определилась с датой релиза своего необычного проекта Kiln — игра выйдет 23 апреля. Почти десятилетие назад она начиналась как экспериментальный прототип, созданный в рамках внутреннего геймджема Amnesia Fortnight, но только сейчас добралась до полноценного релиза.

После долгого периода тишины Kiln вновь напомнила о себе в начале 2026 года, а теперь получила конкретные сроки выхода и готовится к запуску на нескольких платформах, включая Xbox, PC и PlayStation 5. Кроме того, проект станет доступен подписчикам Xbox Game Pass Ultimate.

Перед релизом разработчики проведут открытое бета-тестирование — оно пройдет с 9 по 11 апреля, и все желающие уже могут подать заявку на участие.

Kiln представляет собой командный мультиплеер с необычной концепцией: игроки создают собственных персонажей прямо из глины. Форма «сосуда» влияет на характеристики — например, запас прочности или способности. После этого команды из четырех игроков сражаются друг с другом, собирая воду и пытаясь «погасить» печь соперника, параллельно разрушая вражеские конструкции в хаотичных схватках.

Разработчики также отказались от встроенного голосового чата, чтобы сделать игру более доступной и дружелюбной для широкой аудитории.