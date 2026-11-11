Kiln получит обновление Reshaped 12 ноября - два онлайн-режима, локальный кооператив и фотобудка

Популярная игра Kiln от Double Fine получит крупное обновление Reshapedю. Оно добавит два новых онлайн-режима, локальный кооператив на одном экране, фотобудку и другие улучшения.

Если ваша коллекция горшков в Kiln давно пылится без дела, сейчас самое время освежить навыки рукопашного боя. Обновление Reshaped выйдет уже завтра, 12 ноября, и, судя по описанию, станет значительным дополнением к базовой игре.

Два новых онлайн-режима — подробности пока не раскрываются, но обещают разнообразить сражения.

— подробности пока не раскрываются, но обещают разнообразить сражения. Локальный кооператив на одном экране — для тех, кто предпочитает играть с другом рядом.

— для тех, кто предпочитает играть с другом рядом. Новая фотобудка — как предполагается, она даст игрокам новые способы демонстрировать свои самые эксцентричные творения.

— как предполагается, она даст игрокам новые способы демонстрировать свои самые эксцентричные творения. Обещание «многого другого» — разработчики называют обновление масштабным.

По сообщениям, если присоединиться к игре примерно в это время, можно встретить кого-то из команды Double Fine — разработчики сами планируют сыграть несколько матчей. Это отличная возможность проверить свои навыки против создателей игры.

Разумеется, это не относится к тем, кто уже неплохо освоил Kiln с момента её выхода. Мы знаем это не понаслышке: наши горшки вы расправлялись с ними легко и быстро, несмотря на все усилия.