Крупное обновление не спасло Kiln: онлайн игры в Steam опустился до нуля

Double Fine выпустила Reshaped — самое масштабное обновление для сетевого экшена Kiln со времени его апрельского релиза. Разработчики добавили новые режимы, локальный кооператив и офлайн-возможности, однако заметного возвращения аудитории не произошло. На момент публикации статистика Steam показывала нулевое количество активных игроков, а пиковый онлайн за последние сутки составил всего 25 человек.

Обновление, вышедшее вечером 12 ноября, принесло Kiln сразу несколько изменений. В игре появились два новых режима, локальный кооператив и специальная «фотобудка». Разработчики также отказались от обязательной учётной записи Xbox, добавили поддержку Steam Deck и возможность играть офлайн. Таким образом, проект стал доступнее даже тем, кто не заинтересован в сетевых матчах.

Однако новые возможности пока не помогли привлечь игроков. Статистика Steam выглядит особенно неутешительно на фоне того, что Reshaped стало крупнейшим обновлением игры с момента выхода. При этом данные о количестве пользователей на консолях неизвестны, поэтому оценивать общую аудиторию Kiln только по статистике Steam нельзя.

Ситуацию осложняет заявление Double Fine о том, что Reshaped — последнее запланированное обновление для игры. Студия допускает возможность пересмотреть планы, если популярность проекта вырастет, но нынешние показатели не дают поводов для оптимизма.

В сентябре разработчики уже снижали стоимость Kiln до восьми долларов, однако это также не привело к заметному росту интереса. Более того, игра до сих пор не появилась в российском Steam, несмотря на отделение Double Fine от Xbox. В октябре команда Тима Шейфера выпустила небольшую игру Thank You Bus Driver, которая тоже не смогла привлечь значительную аудиторию.

Похоже, даже масштабное обновление с новыми режимами и полноценной офлайн-поддержкой оказалось недостаточным, чтобы вернуть Kiln внимание игроков. Теперь будущее проекта во многом зависит от того, появится ли у него новая аудитория.