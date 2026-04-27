Новые игры Double Fine не нашли игроков - даже Game Pass не помог

У Xbox Game Studios продолжается непростой период: сразу два свежих проекта от студии Double Fine Productions показали крайне слабые результаты. Речь о Keeper и Kiln — играх, которые, несмотря на положительные оценки, практически не заинтересовали аудиторию.
Keeper, недавний релиз студии Тима Шейфера, достиг пика всего около 190 одновременных игроков. Для проекта от команды, создавшей Psychonauts 2, это выглядит тревожно. Ситуация с Kiln ещё хуже: ориентированная на мультиплеер игра собрала примерно те же цифры онлайна, что для подобного формата фактически приговор. По данным аналитики, продажи в Steam составили лишь несколько тысяч копий, а суммарно — около 10 тысяч на всех платформах.
Особенно показательно, что даже наличие в Game Pass не помогло этим релизам. Обычно сервис сглаживает риски и даёт играм шанс найти свою аудиторию, но здесь этого не произошло. Это может говорить либо о слабом маркетинге, либо о том, что сами проекты не попали в ожидания игроков.
На фоне прежних успехов Double Fine Productions — от Brutal Legend до «Psychonauts 2» — текущая ситуация выглядит как серьёзный спад. Два неудачных релиза подряд ставят студию в уязвимое положение. И хотя о закрытии говорить рано, для Microsoft это уже сигнал: даже именитые команды не застрахованы от провалов, если продукт не цепляет с первых дней.
Кроме психонавтов у них ничего толкового и нет. И то во вторую повестку радужных впихнули. Brutal legend шикарная по атмосфере метала, но геимплей отстойный в каждом элементе - недоэкшн, недооткрытый мир, недостратегия, недогонки. The cave, вроде от них, так тоже визуал и атмосфера - кайф, но присутствует необходимость несколько раз проходить одни и теже уровни. Costume quest тоже хорош по задумке, но скудная и однообразная боевка. Матрёшки на любителя, keeper и kiln, очевидно, туда же.
Самобытные ребята, но то бюджета у них не хватает, то они его перекуривают так, что шиза становится чрезмерной
На что они надеялись? Отстой же.
слишком нишевые продуктты выдали. да и маркетинг слабенький был. шаагающий маяк мне понравился
Я вообще думал, что Keeper и Kiln, это какое-то дешёвое инди (что по сути так и есть, конечно) от ноунеймов, а это оказывается Double Fine Productions. Только отсюда узнал, от кого эти игры. Ни рекламы, никакой информации об этом не было. В принципе, так и надо, пусть тонут. Все от них новых психонавтов ждут, а они всякую индюшатину конвеерят. Сами себя закопали.