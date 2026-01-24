Открылась регистрация на бета-тест Kiln от Double Fine

Студия Double Fine Productions официально анонсировала свой новый проект под названием Kiln в рамках прошедшей трансляции Xbox Developer Direct. Вместе с презентацией разработчики подтвердили планы по проведению бета-тестирования и уже открыли прием заявок для всех желающих.

Заинтересованные игроки могут зарегистрироваться через специальную форму. Представители студии отмечают, что на данный момент точные даты проведения тестов, список поддерживаемых платформ и рекомендуемые системные требования еще не утверждены. Эти детали будут меняться в зависимости от конкретных целей проверок, которые команда планирует проводить в месяцы перед полноценным релизом.

Те, кто оставит заявку заранее, автоматически получат уведомление с техническими инструкциями и расписанием, как только будет объявлен старт первой фазы испытаний.