"Богохульный" симулятор управления The Kindeman Remedy для ПК выйдет 16 ноября ©

«Богохульная» игра-симулятор управления The Kindeman Remedy выйдет на ПК в Steam 16 ноября, сообщили издатель 3D Realms и разработчик Troglobytes Games.

The Kindeman Remedy – самая кощунственная, дьявольская и безумная управленческая игра из когда-либо созданных. С помощью похотливой монахини в мрачной тюрьме устраивайте казни, проводите ужасные эксперименты и совершайте невыразимые поступки, чтобы приготовить лекарство от всех болезней: лекарство Киндемана.

Доктор Карл Киндеман потерял все. Презираемый и ненавидимый всем медицинским сообществом за свои «сомнительные» методы, он согласился на жалкую работу в ужасной тюрьме. Но это все часть плана. Здесь он восстановит утраченную репутацию. Здесь никто не заметит его экспериментов.

Поступайте с заключенными, как хотите. Позвольте им умереть с криком на электрическом стуле или спасите их… только для того, чтобы потом использовать их для своих исследований. Расплавьте им кости, сожгите их кишки или просто загрызите их до смерти: вы гений, а они всего лишь ваши подопытные кролики.