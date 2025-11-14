ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
KinForge TBA
Ролевая, Инди, Фэнтези, Кооператив, Подземелья
0 0 оценок

Ветераны Blizzard и Riot анонсировали KinForge - кооперативную RPG о сборе существ

butcher69 butcher69

Студия Seeker Entertainment, основанная ветеранами Blizzard, Riot Games и других крупных компаний, представила свой первый проект — кооперативную action-RPG KinForge в жанре «коллекционер существ». Игра пока находится на раннем этапе разработки и выйдет сначала на ПК через Steam, а позже может добраться и до консолей.

По словам сооснователя и генерального директора студии Оксаны Кубушкиной, KinForge создаётся как история о сотрудничестве, надежде и общем стремлении восстановить равновесие в мире. Действие разворачивается в мире, напоминающем наш. Люди поработили элементалей — духов природы, нарушив баланс, из-за чего многие из них оказались заражены порчей. Игрокам предстоит объединяться с древними духами, чтобы исцелить планету.

В основе геймплея — очищение corrupted-существ и заключение союза с элементалями. Каждый из них открывает доступ к уникальным способностям, а маленькие духи-«Спрайты» позволяют модифицировать их, создавая практически бесконечное количество комбинаций. Играть можно в одиночку или в команде до четырёх человек.

Разработчики обещают кампанию на 10 часов, процедурно генерируемые миссии, постоянное прогрессирование и базу «Заповедник», где можно заниматься крафтом и подготовкой между вылазками. KinForge создаётся как полноценный продукт без live-сервисов и предлагает свыше 100 часов контента. Дата выхода пока не сообщается.

5
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Ahnx

Кто эту графику рисовал? Для 2005 года было бы нормально. Но сейчас уже 2025 год.

Для кого они это делают?

Графика четырёхлетней давности выглядит вот так:

2
Дворф

иди фапай на анрил 5 дитё

1
Ahnx Дворф

Глаза разуй, и посмотри, как должна выглядеть графика в современной игре. А не та туфта, которая показана в ролике.

И всего-то нужно, нанять нормальных художников и дизайнеров, которые нарисуют всё красиво.

3
CrucialOrsonius Ahnx

Господи, это не фотореализм чел, это рисованная графика, там миллион стилей и вариантов. Тебе еще не надоело ныть?)) Я уже какое твое сообщение вижу, везде одно бесконечное нытье, причем на любую абсолютно тему. Ты как будто старая бабка, которая сюда приходит как в поликлиннику - чтобы поныть как усе плохо после СССР то нонче стало...

1
uHcauDep

Мобиледебилы с двузнычным iq схавают, остальные мимо.

1
DezkQ

Ну и срань очередные лядские покемоны...