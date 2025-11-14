Ветераны Blizzard и Riot анонсировали KinForge - кооперативную RPG о сборе существ

Студия Seeker Entertainment, основанная ветеранами Blizzard, Riot Games и других крупных компаний, представила свой первый проект — кооперативную action-RPG KinForge в жанре «коллекционер существ». Игра пока находится на раннем этапе разработки и выйдет сначала на ПК через Steam, а позже может добраться и до консолей.
По словам сооснователя и генерального директора студии Оксаны Кубушкиной, KinForge создаётся как история о сотрудничестве, надежде и общем стремлении восстановить равновесие в мире. Действие разворачивается в мире, напоминающем наш. Люди поработили элементалей — духов природы, нарушив баланс, из-за чего многие из них оказались заражены порчей. Игрокам предстоит объединяться с древними духами, чтобы исцелить планету.
В основе геймплея — очищение corrupted-существ и заключение союза с элементалями. Каждый из них открывает доступ к уникальным способностям, а маленькие духи-«Спрайты» позволяют модифицировать их, создавая практически бесконечное количество комбинаций. Играть можно в одиночку или в команде до четырёх человек.
Разработчики обещают кампанию на 10 часов, процедурно генерируемые миссии, постоянное прогрессирование и базу «Заповедник», где можно заниматься крафтом и подготовкой между вылазками. KinForge создаётся как полноценный продукт без live-сервисов и предлагает свыше 100 часов контента. Дата выхода пока не сообщается.
