King Arthur: Knight's Tale получит второе сезонное обновление контента и патч 2.0 в начале декабря

Компания NeocoreGames объявила сегодня, что второе сезонное обновление контента под названием Rising Eclipse и патч 2.0 появятся в King Arthur: Knight’s Tale 2 декабря. Rising Eclipse представит совершенно новую цепочку миссий, ориентированную на Благое и Неблагое дворы Авалона, включая новую сезонную механику, а также новое сезонное здание в Камелоте.
Судя по отзывам сообщества, патч 2.0 внесет в базовую игру масштабный игровой процесс и качество жизни, включая изменения классов и баланса персонажей, совершенно новые навыки, перебалансированные бои с боссами и карты, обновления предметов и многое другое.
King Arthur: Knight's Tale — это уникальный гибрид пошаговых тактических игр и традиционных ролевых игр, ориентированных на персонажей. «Сказка рыцаря» — это современный пересказ классической истории из мифологии о короле Артуре, пропущенный через темные фэнтезийные образы, и поворот традиционных рыцарских историй.
King Arthur: Knight’s Tale скоро выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series S|X, а новое расширение, о котором будет объявлено позже, также находится в разработке для ПК, в котором будет представлен печально известный Девятый легион Рима.