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King Arthur: Knight's Tale 26.01.2021
7.2 169 оценок

Пошаговая ролевая стратегия King Arthur: Knight's Tale для PS5, Xbox Series выйдет 22 февраля 2024 года

monk70
Новости

Пошаговая стратегическая ролевая игра King Arthur: Knight’s Tale выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 22 февраля 2024 года, сообщил разработчик NeocoreGames.

Новые функции консольных версий включают в себя:

  • Графические параметры. Игроки могут выбирать между режимом качества, предлагающим изображение 4K, или режимом производительности, в котором приоритет отдается частоте кадров.
  • Локальный бой «игрок против игрока» — бросьте вызов своим друзьям на полях сражений Авалона в локальном многопользовательском режиме.
  • Тактильная обратная связь. Игроки PlayStation 5 могут стать ближе к полю боя, чем когда-либо прежде, благодаря поддержке тактильной обратной связи контроллера DualSense.
  • Достижения/трофеи: отслеживание достижений Xbox и трофеев PlayStation.
  • Поддержка консольных версий будет продолжаться еще долгое время после запуска, а сезонный контент, дополнительные стычки и другие функции появятся позже.

King Arthur: Knight’s Tale впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 26 января 2021 года, а полный релиз состоялся 26 апреля 2022 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
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та самая игруля в которой текстурки весили 50+ гб только из-за того что разрабы решили их не оптимизировать.
осознанно решили НЕ оптимизировать, Крал.

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