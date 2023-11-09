Пошаговая ролевая стратегия King Arthur: Knight's Tale для PS5, Xbox Series выйдет 22 февраля 2024 года

Пошаговая стратегическая ролевая игра King Arthur: Knight’s Tale выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series 22 февраля 2024 года, сообщил разработчик NeocoreGames.
Новые функции консольных версий включают в себя:
- Графические параметры. Игроки могут выбирать между режимом качества, предлагающим изображение 4K, или режимом производительности, в котором приоритет отдается частоте кадров.
- Локальный бой «игрок против игрока» — бросьте вызов своим друзьям на полях сражений Авалона в локальном многопользовательском режиме.
- Тактильная обратная связь. Игроки PlayStation 5 могут стать ближе к полю боя, чем когда-либо прежде, благодаря поддержке тактильной обратной связи контроллера DualSense.
- Достижения/трофеи: отслеживание достижений Xbox и трофеев PlayStation.
- Поддержка консольных версий будет продолжаться еще долгое время после запуска, а сезонный контент, дополнительные стычки и другие функции появятся позже.
King Arthur: Knight’s Tale впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 26 января 2021 года, а полный релиз состоялся 26 апреля 2022 года.
та самая игруля в которой текстурки весили 50+ гб только из-за того что разрабы решили их не оптимизировать.
осознанно решили НЕ оптимизировать, Крал.