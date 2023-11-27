Ролевая тактика King Arthur: Knight's Tale получит сюжетное дополнение под названием Legion IX

NeocoreGames анонсировала новое дополнение для игры King Arthur: Knight’s Tale под названием Legion IX, которое должна выйти в начале 2024 года на ПК через Steam. Расширение обещает внести значительные изменения, представляя новых героев, врагов, улучшенную боевую механику и масштабные группировки — всего лишь несколько из особенностей этого захватывающего дополнения.
Основная игра King Arthur: Knight’s Tale сочетает в себе уникальные черты пошаговых тактических игр с элементами традиционных ролевых игр, сфокусированных на развитии персонажей. King Arthur: Knight’s Tale представляет собой современный взгляд на классическую историю о короле Артуре, используя темные фэнтезийные приемы и вариации традиционных рыцарских сюжетов.
King Arthur: Knight's Tale" уже доступна для ПК через Steam, а для PlayStation 5 и Xbox Series выйдет 22 февраля 2024 года.
прям "Орел девятого легиона" вспомнился.
Ну это ДЛС отсылает к их игре стратегии King Arthur II: The Role-Playing Wargame дополнению Dead Legions, где тоже был про римлян в Британии. King Arthur: Knight's Tale прикольная игра в целом, но если бы они свою тактическую ролевую тактику составную сочетали со своей старой стратегией про короля Артура цены бы не было ей. Ну и возможно могла бы потягаться со сегодняшними играми Креативов и Сеги. (то есть в изучении подземелий ходили отрядом, а по карте армией)