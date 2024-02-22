Тактическая ролевая игра King: Arthur: Knight's Tale добралась до консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S

NeocoreGames сообщила, что King: Arthur: Knight's Tale официально выпущена на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
King Arthur: Knight's Tale — это уникальный гибрид пошаговых тактических игр и традиционных ролевых игр, ориентированных на персонажей. Knight's Tale — это современный пересказ классической истории из мифологии о короле Артуре, пропущенный через темные фэнтезийные образы, и поворот традиционных рыцарских историй.
Возможности консольных версий:
- Графические параметры: игроки могут выбирать между режимом качества, предлагающим изображение 4K, или режимом производительности, в котором приоритет отдается частоте кадров.
- Локальное PvP: бросьте вызов своим друзьям на полях сражений Авалона в локальном многопользовательском режиме.
- Тактильная обратная связь: игроки PS5 могут стать ближе к полю боя, чем когда-либо прежде, благодаря поддержке тактильной обратной связи контроллера DualSense.
- Отслеживание достижений Xbox и трофеев PlayStation.