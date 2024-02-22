Тактическая ролевая игра King: Arthur: Knight's Tale добралась до консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S

Современный пересказ классической артурианской мифологической истории с мрачным фэнтезийным миром и неожиданным взглядом на традиционные сказания о рыцарях. Вы играете за сэра Мордреда — бывшего врага короля Артура. Ему предстоит отправиться на загадочный остров Авалон и сразиться с фоморийским богом-королём Балором.

Игра сочетает в себе элементы RPG и тактических игр вроде XCOM. Вам необходимо сделать выбор из более чем 30 героев 5 различных классов, чтобы собрать эффективную команду, способную противостоять бесчисленным силам и мифическим существам, которые будут пытаться бросить вам вызов на каждом шагу.

В сюжетной кампании сделан огромный акцент на моральном выборе, который влечёт за собой значительные последствия в структуре «роуглайт», внося дополнительное напряжение к тактическим и руководящим решениям.

В разработке игры принимали участие создатели таких проектов, как Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr и The Incredible Adventures of Van Helsing, а также двух частей ролевого варгейма King Arthur.