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King Arthur: Knight's Tale 26.01.2021
7.3 186 оценок

Тактическая ролевая игра King Arthur: Knight's Tale получила крупное обновление

butcher69
Новости

Студия NeocoreGames выпустила новое обновление для тактической ролевой игры King Arthur: Knight's Tale. Патч получил номер 2.0 и привносит в игру массу новых возможностей.

  • Прежде всего, стартовал второй сезон эндгейма под названием Rising Eclipse. Он вращается вокруг существ, известных как сидхе, и приносит новые миссии, карты, героев, награды и боссов.
  • В Rising Eclipse наша задача - закрыть магические разломы, для чего в основном нужно побеждать в сражениях с силами сидхе.
  • Кроме того, под Камелотом был обнаружен древний храм, позволяющий преобразовывать магическую энергию из закрытых разломов в различные улучшения.
  • Также в игру добавлен новый скирмиш-пак против сидхе с дополнительными картами и пятью уровнями сложности.
  • Стоит отметить, что первый сезон никуда не исчез - к нему можно получить доступ через меню.

Rising Eclipse - не единственная новая возможность, появившаяся в патче 2.0. Обновление также исправляет ряд ошибок и улучшает баланс многих аспектов геймплея.

Одновременно с выходом нового обновления авторы организовали акцию в Steam, в рамках которой на игру действует скидка 60 %. В результате до 9 декабря King Arthur: Knight's Tale можно приобрести за 600 рублей.

Напомним, что King Arthur: Knight's Tale пока доступна только на PC, но версии для PlayStation 5, консолей Xbox Series S и Xbox Series X должны выйти в следующем году. Игра получила высокую оценку - в Steam 83 % отзывов игроков хвалят ее, что сервис классифицирует как "очень положительный" прием проекта.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

И здесь 2.0 :)) Интересно, 3.0 будет?

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NatanieLzZ

Всмысле ендгейм контент? Я думал это игра для прохождения, а не для дрочева

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