Тактическая ролевая игра King Arthur: Knight's Tale получила крупное обновление

Студия NeocoreGames выпустила новое обновление для тактической ролевой игры King Arthur: Knight's Tale. Патч получил номер 2.0 и привносит в игру массу новых возможностей.
- Прежде всего, стартовал второй сезон эндгейма под названием Rising Eclipse. Он вращается вокруг существ, известных как сидхе, и приносит новые миссии, карты, героев, награды и боссов.
- В Rising Eclipse наша задача - закрыть магические разломы, для чего в основном нужно побеждать в сражениях с силами сидхе.
- Кроме того, под Камелотом был обнаружен древний храм, позволяющий преобразовывать магическую энергию из закрытых разломов в различные улучшения.
- Также в игру добавлен новый скирмиш-пак против сидхе с дополнительными картами и пятью уровнями сложности.
- Стоит отметить, что первый сезон никуда не исчез - к нему можно получить доступ через меню.
Rising Eclipse - не единственная новая возможность, появившаяся в патче 2.0. Обновление также исправляет ряд ошибок и улучшает баланс многих аспектов геймплея.
Одновременно с выходом нового обновления авторы организовали акцию в Steam, в рамках которой на игру действует скидка 60 %. В результате до 9 декабря King Arthur: Knight's Tale можно приобрести за 600 рублей.
Напомним, что King Arthur: Knight's Tale пока доступна только на PC, но версии для PlayStation 5, консолей Xbox Series S и Xbox Series X должны выйти в следующем году. Игра получила высокую оценку - в Steam 83 % отзывов игроков хвалят ее, что сервис классифицирует как "очень положительный" прием проекта.
И здесь 2.0 :)) Интересно, 3.0 будет?
Всмысле ендгейм контент? Я думал это игра для прохождения, а не для дрочева