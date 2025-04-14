Ролевая тактическая игра King Arthur: Legion IX доберётся до консолей PlayStation и Xbox 6 мая

NeocoreGames сообщила, чторолевая тактическая игра King: Arthur: Legion IX выходит 6 мая на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Особенности:

Режим качества: более высокое разрешение (4K - /3840 x 2160/) на XSX и PS5

Режим производительности: более низкое разрешение (QHD, 1440p - /2560 x 1440/) и более высокая частота кадров на XSX и PS5

XSS: разрешение QHD (2560 x 1440)

DualSense: тактильная обратная связь на PS5

Поддерживаемые языки: английский, немецкий, французский, испанский, польский, китайский (упрощенный), русский, португальский (бразильский), венгерский

King Arthur: Legion IX - это пошаговая, ориентированная на персонажей, автономная тактическая ролевая игра во вселенной King Arthur: Knight's Tale - темной фэнтезийной версии мифа о короле Артуре. King Arthur: Legion IX приветствует новых игроков в мифической стране Авалон с совершенно новой историей и героями, а также предлагает сложные испытания вернувшимся ветеранам.

Новая угроза нависла над Авалоном, когда давно потерянный, печально известный Девятый легион Рима ступил на мифический остров. Их командир, падший герой, Гай Юлий Менто, получил демонический легион от своего мертвого императора Септимия Суллы, чтобы найти выход из Тартара. Но когда они случайно прибывают в магическое царство Владычицы Озера, Гай Юлий Менто решает покорить остров и основать там Вечный Рим. Однако сначала он должен собрать свой потерянный легион...