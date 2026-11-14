Экономическая стратегия King in the Mountain вышла в Steam

Состоялся релиз King in the Mountain — экономической стратегии с элементами инкрементальной игры, в которой предстоит восстановить пришедшее в упадок королевство гномов. Разработчики представили новый трейлер, демонстрирующий основные механики проекта.

В начале приключения в распоряжении игрока окажутся лишь несколько рабочих и практически пустая казна. Чтобы вернуть королевству былое величие, придётся организовать добычу ресурсов, построить мастерские и наладить производство необходимого снаряжения.

Однако простого накопления золота для процветания будет недостаточно. Каждая новая экспедиция требует подготовки, а развитие поселения зависит от того, насколько эффективно работают его производственные цепочки. Добытые ресурсы необходимо перерабатывать, вкладывать в улучшения и использовать для дальнейшего расширения владений.

Постепенно небольшое поселение сможет превратиться в масштабное хозяйство, где грамотное распределение ресурсов станет главным условием успеха.