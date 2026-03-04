500 тысяч проданных копий и курс на 2026 год: что ждёт The King Is Watching

Студия Hypnohead раскрыла планы развития The King Is Watching на 2026 год. Повод более чем весомый: игра преодолела отметку в 500 тысяч проданных копий. По словам авторов, они не ожидали столь мощного отклика — сообщество активно делится билдами, стратегиями и обсуждает тактики, а проект продолжает набирать аудиторию.

Главным направлением станут дополнения. В 2026 году выйдут DLC «Короны Былого» и «Короны Небывалого», которые расширят коллекцию правителей. Игроков ждут новые монархи, вдохновлённые историческими личностями, а также персонажи из мифов и легенд. Разработчики подчёркивают: это не буквальные реконструкции, а творческие интерпретации, созданные прежде всего ради геймплея. Каждый правитель получит уникальные способности и собственные задачи, открывая новые стратегические возможности и меняя привычный стиль игры.

Параллельно команда продолжит выпуск бесплатных обновлений. Первым станет «Край Безумия» — новая карта с изменённым ритмом, атмосферой и набором врагов. Авторы обещают не просто дополнительный контент, а иной тип хаоса, способный удивить даже опытных игроков.

Отдельное внимание уделят совершенствованию интерфейса. В планах — улучшение читаемости текста и доработка управления на геймпаде и портативных устройствах, включая Steam Deck. Разработчики признаются, что сами активно играют на портативной системе и стремятся сделать взаимодействие максимально удобным.

Кроме того, студия намекает на эксперименты и смелые идеи, о которых пока предпочитает не говорить. Подробности о новых правителях начнут раскрывать уже на следующей неделе.