Безумие наступает: The King is Watching получила лавкрафтовское обновление и DLC с великими правителями

The King is Watching обзавелась масштабным обновлением и дополнением «Короны былого», добавившими в игру мрачную атмосферу в духе Говард Лавкрафт. В честь релиза издатель tinyBuild представил новый трейлер.

Обновление «Край Безумия» вводит жуткий биом с опасными боссами, среди которых Ктулхуног, Веспер, хранитель печатей, Алексия, проклятая принцесса, и Кракен. Сражения с ними превращаются в затяжные осады: противники способны уничтожить героя одним ударом, а их приспешники серьёзно усложняют бой.

Дополнение «Короны былого» предлагает взять под управление легендарных правителей: Клеопатра, Тай-цзун и Ксеркс I. Каждый из них обладает уникальными механиками. Клеопатра воскрешает павших союзников, Тай-цзун делает ставку на мощные оборонительные постройки и кавалерию, а Ксеркс усиливает войска огромным уроном ценой их хрупкости.

Игра вышла 21 июля 2025 года на ПК и продолжает активно развиваться, получая контентные обновления и новые возможности для игроков.