Король следит за тобой: состоялся релиз стратегии The King is Watching от российской инди-студии

Новая стратегия от российской студии Hypnohead — The King is Watching — всего за несколько дней попала в список самых популярных игр Steam. На старте в магазине Valve она продаётся со скидкой за 449 рублей, а акция продлится до 28 июля.

Игрокам предстоит управлять королевством, в котором подданные работают только под пристальным взглядом короля. Лишь когда он наблюдает за ними, крестьяне, шахтёры и солдаты начинают трудиться. Ваша задача — распределять внимание монарха между фермами, шахтами и казармами, чтобы обеспечить стабильный рост ресурсов: воды, пшеницы, руды и серебра.

The King is Watching сочетает элементы стратегии и рогалика: каждое прохождение приносит улучшения — новые способности, защиту и знания, которые помогут в следующих попытках правления. Игрокам предстоит балансировать ресурсы и тактически принимать решения, чтобы обеспечить процветание королевства.