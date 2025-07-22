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The King is Watching 21.07.2025
Стратегия, Инди, Строительство
5.3 10 оценок

Король следит за тобой: состоялся релиз стратегии The King is Watching от российской инди-студии

butcher69 butcher69

Новая стратегия от российской студии Hypnohead — The King is Watching — всего за несколько дней попала в список самых популярных игр Steam. На старте в магазине Valve она продаётся со скидкой за 449 рублей, а акция продлится до 28 июля.

Игрокам предстоит управлять королевством, в котором подданные работают только под пристальным взглядом короля. Лишь когда он наблюдает за ними, крестьяне, шахтёры и солдаты начинают трудиться. Ваша задача — распределять внимание монарха между фермами, шахтами и казармами, чтобы обеспечить стабильный рост ресурсов: воды, пшеницы, руды и серебра.

The King is Watching сочетает элементы стратегии и рогалика: каждое прохождение приносит улучшения — новые способности, защиту и знания, которые помогут в следующих попытках правления. Игрокам предстоит балансировать ресурсы и тактически принимать решения, чтобы обеспечить процветание королевства.

21
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Phoentice
стратегия от российской студии

К чему там это указано ? Если ролик на английском и с английской локализацией. Набрасываете для "якобы патриотов" ? И на кой черт коменты трете !

4
Valend

Не знал что это от российской студии.

1
Phoentice

С такой "рекламой" и враги не нужны

1
Пользователь ВКонтакте

норм игра, жаль не на мобиле // Garry Garrson