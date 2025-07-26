Отечественная стратегия The King is Watching, совмещающая несколько жанров, набирает популярность

Российская инди-студия Hypnohead при поддержке издателя tinyBuild 21 июля выпустила в релиз необычную стратегию The King is Watching, привлёкшую большое внимание аудитории. Всего за несколько дней проект собрал на пике 15 777 игроков и это, безусловно, является крупным достижением для маленькой команды разработчиков.

Так в чём же секрет успеха? The King is Watching ловко совмещает в себе сразу несколько жанров, приправленных сеттингом тёмного фэнтези: RTS, Roguelike и Tower defense. Главная задача игрока - построить мощное королевство. Каждое решение имеет последствия, с которыми придётся жить дальше. Только сильнейший король сможет укрепить своё наследие!

Сотрудники Hypnohead искренне благодарят игроков за тёплый приём стратегии и обещают не останавливаться на достигнутом. Уже сейчас планируется свежий контент, обновления и различные улучшения. Активно идёт работа над добавлением возможности сохраняться во время забега. В качестве доказательства серьёзности намерений, разработчики исправили ряд технических ошибок и улучшили игровой процесс в первом обновлении.

The King is Watching доступна на нескольких языках и создатели планируют укрепить свой успех, переведя игру на японский, корейский, французский, бразильский португальский и польский языки уже в ближайшие недели!