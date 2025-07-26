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The King is Watching 21.07.2025
Стратегия, Инди, Строительство
6.3 22 оценки

Отечественная стратегия The King is Watching, совмещающая несколько жанров, набирает популярность

Избранный Белиара Избранный Белиара

Российская инди-студия Hypnohead при поддержке издателя tinyBuild 21 июля выпустила в релиз необычную стратегию The King is Watching, привлёкшую большое внимание аудитории. Всего за несколько дней проект собрал на пике 15 777 игроков и это, безусловно, является крупным достижением для маленькой команды разработчиков.

Так в чём же секрет успеха? The King is Watching ловко совмещает в себе сразу несколько жанров, приправленных сеттингом тёмного фэнтези: RTS, Roguelike и Tower defense. Главная задача игрока - построить мощное королевство. Каждое решение имеет последствия, с которыми придётся жить дальше. Только сильнейший король сможет укрепить своё наследие!

Сотрудники Hypnohead искренне благодарят игроков за тёплый приём стратегии и обещают не останавливаться на достигнутом. Уже сейчас планируется свежий контент, обновления и различные улучшения. Активно идёт работа над добавлением возможности сохраняться во время забега. В качестве доказательства серьёзности намерений, разработчики исправили ряд технических ошибок и улучшили игровой процесс в первом обновлении.

The King is Watching доступна на нескольких языках и создатели планируют укрепить свой успех, переведя игру на японский, корейский, французский, бразильский португальский и польский языки уже в ближайшие недели!

56
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
В_о_л_ь_к_а

Название классное, да и обложка хороша.

10
Kokoprime1991

Один я вижу Куплинова?

9
здрастЕ
Отечественная стратегия The King is Watching, совмещающая несколько жанров, набирает популярность

realy?

1
Комментарий удален
KabbalisticGary

Так она стоит 5 баксов. 50 рублей доллар уже не стоит))