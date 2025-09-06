Продажи российской инди-стратегии The King is Watching превысили 300 тысяч копий

Инди-хит The King is Watching продолжает уверенно завоевывать сердца игроков. 3 сентября 2025 года студия Hypnohead объявила, что продажи игры превысили отметку в 300 000 копий. Для небольшого roguelike-проекта это серьёзное достижение, и разработчики с иронией заметили: «Даже в средневековье не было столько правителей!»

Рост популярности игры впечатляет: первые 100 тысяч копий разошлись всего за четыре дня, 150 тысяч — через неделю, а 200 тысяч — спустя две недели после релиза. Теперь проект закрепил статус одного из самых успешных инди-релизов года.

В тот же день Hypnohead выпустила официальный саундтрек. Альбом включает девять композиций и шестнадцать вариаций основных тем — от спокойных инструментальных до боевых. Разработчики отмечают, что треки подойдут не только для игры, но и для сосредоточенной работы или учёбы.

The King is Watching сочетает элементы градостроительной стратегии и roguelike. Игрок берёт на себя роль монарха, который должен развивать королевство и отражать волны врагов. Особая механика заключается в том, что эффективность подданных напрямую зависит от того, куда именно устремлён взгляд короля.

Игра активно развивается: Hypnohead улучшила меню паузы и исправила ряд ошибок. Судя по темпам продаж, приключения короля под пристальным взглядом ещё далеко не закончены.