Продажи российской инди-стратегии The King is Watching превысили 300 тысяч копий

Инди-хит The King is Watching продолжает уверенно завоевывать сердца игроков. 3 сентября 2025 года студия Hypnohead объявила, что продажи игры превысили отметку в 300 000 копий. Для небольшого roguelike-проекта это серьёзное достижение, и разработчики с иронией заметили: «Даже в средневековье не было столько правителей!»
Рост популярности игры впечатляет: первые 100 тысяч копий разошлись всего за четыре дня, 150 тысяч — через неделю, а 200 тысяч — спустя две недели после релиза. Теперь проект закрепил статус одного из самых успешных инди-релизов года.
В тот же день Hypnohead выпустила официальный саундтрек. Альбом включает девять композиций и шестнадцать вариаций основных тем — от спокойных инструментальных до боевых. Разработчики отмечают, что треки подойдут не только для игры, но и для сосредоточенной работы или учёбы.
The King is Watching сочетает элементы градостроительной стратегии и roguelike. Игрок берёт на себя роль монарха, который должен развивать королевство и отражать волны врагов. Особая механика заключается в том, что эффективность подданных напрямую зависит от того, куда именно устремлён взгляд короля.
Игра активно развивается: Hypnohead улучшила меню паузы и исправила ряд ошибок. Судя по темпам продаж, приключения короля под пристальным взглядом ещё далеко не закончены.
как инди кал так межгалактический успех… как же мало нужно чтоб современного игрока-нубасика впечатлить в то время как подобное уг выйдя в году этак 2005м было бы поднято насмех и мгновенно забыто… еслиб ща lada racing club вышла то даже страшно представить сколькими триллионами копиями это нечто было бы впарено
На одном инди весь геймплей и держится. Ни ода ААА компания нихрена предложить не может.
правильно - зачем предлагать нечто стоящее раз инди гвно замечательно торгуется и делается на коленке за две недели(это типа выгоднее и меньше рисков)… индустрия держится не на инди кале а на двух с половиной проектах выходящими в год разрабы которых реально вкалывают и рискуют … если их не будет то будет сплошной инди высер который в начале двухтысячных был почти на каждом сайте в разлеле флеш игры и в принципе с каждым годом мы все ближе к этой точке не возврата
Силксонгу про две недели иди скажи))) Инди игры разрабатывают ИНДИ разрабы. Крупные издатели тут вообще не при чем. Да и далеко не каждая инди игра предлагает что то прям крутое. Шлака тоже полно. Они хоть и пытаются изобретать что то новое, но тоже не всегда получается. А Крупные издатели вообще ничего не делают. И инди тут не при чем. Инди тут при чем вообще? Какие то игры выстреливают, какие то нет. Как и везде. И никто сейчас Ладу не купил бы. Это бред. Что то Myndseye никто не покупает что то, а Ладу бы прям побежали ага))
Рада за ребят. Игрушка выглядит прикольно.