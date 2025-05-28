Российская инди-студия представила новый трейлер стратегии The King is Watching

Инди-студия Hypnohead из России представила новый трейлер своей roguelite-стратегии The King is Watching и объявила дату релиза — игра появится в Steam в июле 2025 года. Проект был показан в рамках шоукейса tinyBuild Connect 2025.

Игроку предстоит управлять королевством в роли всевидящего монарха. Все в государстве — от сбора урожая до магических исследований — зависит от того, на что направлен его взор. Стоит отвлечься, и подданные моментально теряют рвение к труду.

В The King is Watching важно грамотно распределять внимание между экономикой, армией и магией, строить производственные цепочки, собирать ресурсы и защищать замок от внешних угроз. В игре также реализована возможность создавать драконов из муки — с таким подходом к фантазии скучать точно не придется.

Сейчас доступна бесплатная демоверсия, а игру уже добавили в список желаемого более 200 тысяч пользователей.