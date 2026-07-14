The King is Watching добирается до консолей - необычная roguelite-стратегия от российских авторов расширяет аудиторию

Издательство tinyBuild и российская студия Hypnohead объявили, что The King is Watching выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch уже 29 июля. Одновременно с консольным релизом игра станет доступна и в Microsoft Store для ПК. До этого стратегия была эксклюзивом Steam, где дебютировала в июле 2025 года и успела привлечь внимание необычным взглядом на жанр градостроительных roguelite.

Главная особенность The King is Watching заключается в механике «королевского взгляда»: добыча ресурсов, обучение армии и работа ключевых зданий продолжаются лишь тогда, когда правитель наблюдает за ними. Стоит переключить внимание на другие задачи — и производство останавливается, заставляя постоянно расставлять приоритеты.

Игрокам предстоит развивать экономику, выстраивать производственные цепочки, изучать магию, укреплять оборону замка и отражать всё более опасные волны противников. В распоряжении окажутся различные комбинации построек, воинов и заклинаний, а система настройки собственной колоды зданий позволит экспериментировать с тактикой в каждом новом прохождении.

Выход на консолях выглядит логичным шагом для проекта: необычная концепция управления королевством уже выделила The King is Watching среди множества инди-стратегий, а теперь игра получит шанс заинтересовать ещё более широкую аудиторию.