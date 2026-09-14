The King Is Watching получила полноценную поддержку геймпада, но планы на обновления в 2026 году пришлось перенести

Российские разработчики The King Is Watching объявили о крупном обновлении управления: игра получила поддержку геймпадов и улучшения для Steam Deck. Одновременно авторы переработали интерфейс, чтобы стратегия была удобнее не только на ПК с мышью и клавиатурой, но и на устройствах с контроллерами.

Интерфейс адаптировали под разные способы управления, переработали экраны наград, сделали шрифты более читаемыми и обновили подсказки. Теперь они могут отображаться в компактном или полном виде, что особенно важно на небольших экранах.

The King Is Watching уже позволяет полноценно играть на Steam Deck, однако пока не получила статус Steam Deck Verified. Разработчики продолжают вместе с Valve проверять отдельные элементы интерфейса и обещают в ближайшие недели исправить проблемы с читаемостью текста на низком разрешении. Команда также просит игроков сообщать о неудобных элементах после обновления.

Параллельно студия скорректировала планы на 2026 год. Из-за того, что переработка интерфейса заняла больше времени, чем ожидалось, дополнение «Короны небывалого» и связанное с ним бесплатное обновление теперь планируется выпустить в четвертом квартале 2026 года. Подробностями разработчики обещают делиться позднее.

Наконец, The King Is Watching получила скидку в Steam: основную игру сейчас можно приобрести на 35% дешевле, а дополнение «Короны былого» — со скидкой 25%.