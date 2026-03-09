The King is Watching получит дополнение Crowns of History и мрачное обновление в стиле Лавкрафта

Издатель tinyBuild и разработчик Hypnohead объявили дату выхода дополнения Crowns of History для стратегии-рогалика The King is Watching. DLC станет доступно 16 марта.

По словам главы студии Семён Итманюк, путь игры оказался впечатляющим: проект начинался как участник игрового джема, где занял третье место, а после релиза разошёлся тиражом более 500 тысяч копий. Новое дополнение позволит игрокам примерить на себя роль известных правителей прошлого и откроет дополнительные игровые механики.

Одновременно с DLC выйдет и бесплатное обновление «Край Безумия». Оно добавит в игру новую карту, вдохновлённую произведениями Говард Филлипс Лавкрафт. В центре биома окажется древняя Бездна и связанное с ней чудовище — Кракен. В начале партии игроки обнаружат отрубленное щупальце монстра, прикованное магами к руническим столбам. Только наблюдая за ним, правитель сможет вызывать волны врагов и управлять развитием сражения.

Новая карта также добавит уникальных противников — щупальца Бездны, которые ведут себя непредсказуемо: одни устраивают засады, другие строят места призыва или превращаются в магических гибридов.

Кроме того, игроков ждут четыре новых босса: Ктулхуног, Веспер — хранитель печатей, проклятая принцесса Алексия и сам Кракен. Сражение с последним станет масштабной осадной битвой, способной серьёзно испытать стратегические навыки правителей.