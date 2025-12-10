Взрыв контента: стратегический рогалик The King is Watching получил масштабное обновление "Вулкан"

Спустя почти полгода после релиза The King is Watching получила крупнейшее обновление — «Вулкан». Патч кардинально расширил возможности стратегии, добавив огромный объём контента, новые механики и улучшения для ветеранов и новичков.

Главной новинкой стала одноимённая карта «Вулкан». Чтобы попасть туда, требуется пройти локацию «Кладбище» на 2-м уровне угрозы. Игроков ожидает серьёзный вызов: 6 новых боссов, победа над которыми открывает испытания и уникальные достижения. В локации действует новая механика вулканической угрозы — чем выше активность, тем ближе извержение, что вынуждает стратегически планировать тактики.

На новой арене доступна система адских рун, собираемых через жертвенные алтари, бои или специальное строение. Также появились две новые фракции врагов — алые гоблины и лавовые существа. Игроков ждут 20 дополнительных событий, открывающих свежие сюжетные варианты, и 9 новых адских типов казарм с особыми условиями получения.

Помимо карты, обновление принесло множество удобств: улучшенный интерфейс, отображение источника морального духа, возможность повторного розыгрыша артефактов (кроме легендарных). В игру добавлены 4 новых здания, 17 артефактов и 4 советника. Проведена глобальная балансировка – снижена стоимость редко используемых построек, изменены параметры заклинаний и характеристик боссов.

До 16 декабря действует скидка: игра доступна за 874 рубля вместо 1357.