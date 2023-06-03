The King of Fighters 13 22.11.2011
6.5 62 оценки

The King of Fighters 13 Global Match готовится к бета-тесту

KoRnEr
Новости

Компания SNK CORPORATION официально заявила о грядущем открытом бета-тестировании ожидаемой игры The King of Fighters 13 Global Match — геймеры на платформе PlayStation 4 получат доступ к контенту уже 6 июня с 5 утра по Москве, а закончится тестирование 12 июня в то же время.

В рамках данного испытания разработчики проверят серверы игры, дабы на момент релиза быть уверенным в том, что онлайн-игра предоставит максимальное качество и удовольствие. Собственно, только это игре и нужно — разработчики хотят протестировать клиент на качество соединения, проработать сетевые функции и улучшить то, что сейчас может работать не совсем хорошо. В плане механик и геймплея, конечно, у игры и так всё отлично — это буквально культовый проект.

Ранее игровые критики и профильные издания очень высоко оценили The King of Fighters 13 Global Match, похвалив игровые механики, увлекательный сюжет и, конечно, файтинг-систему. Обновлённая версия классической игры всё это возведёт в абсолют, существенно повысив качество боёв, насыщенность сражений и, конечно, предоставит новый сетевой код. При этом важно уточнить, что для доступа к бета-тестированию проекта вам не нужно приобретать PlayStation Plus — достаточно просто загрузить клиент и подключиться.

И, безусловно, стоит понимать, что бета-тест на то и бета-тест, чтобы всё работало не совсем идеально — будут определённые проблемы, но это нормально. На релизе все проблемы поправят, если они, конечно, будут.

Консоли
Источник  
2
0
Последние посты по игре The King of Fighters 13
PJ Studio представила статуэтку Мэй Ширануи из "The King of Fighters XIII"
PJ Studio представила статуэтку Мэй Ширануи из "The King of Fighters XIII"
The King of Fighters 13 Сохранение/SaveGame (Открыты все персонажи и галерея)
The King of Fighters 13 Сохранение/SaveGame (Открыты все персонажи и галерея)
The King of Fighters 13 "Улучшение качества изображения"
The King of Fighters 13 "Улучшение качества изображения"
Комментарии: 0
Ваш комментарий