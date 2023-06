The King of Fighters 13 Global Match готовится к бета-тесту

Компания SNK CORPORATION официально заявила о грядущем открытом бета-тестировании ожидаемой игры The King of Fighters 13 Global Match — геймеры на платформе PlayStation 4 получат доступ к контенту уже 6 июня с 5 утра по Москве, а закончится тестирование 12 июня в то же время.

В рамках данного испытания разработчики проверят серверы игры, дабы на момент релиза быть уверенным в том, что онлайн-игра предоставит максимальное качество и удовольствие. Собственно, только это игре и нужно — разработчики хотят протестировать клиент на качество соединения, проработать сетевые функции и улучшить то, что сейчас может работать не совсем хорошо. В плане механик и геймплея, конечно, у игры и так всё отлично — это буквально культовый проект.

Ранее игровые критики и профильные издания очень высоко оценили The King of Fighters 13 Global Match, похвалив игровые механики, увлекательный сюжет и, конечно, файтинг-систему. Обновлённая версия классической игры всё это возведёт в абсолют, существенно повысив качество боёв, насыщенность сражений и, конечно, предоставит новый сетевой код. При этом важно уточнить, что для доступа к бета-тестированию проекта вам не нужно приобретать PlayStation Plus — достаточно просто загрузить клиент и подключиться.

И, безусловно, стоит понимать, что бета-тест на то и бета-тест, чтобы всё работало не совсем идеально — будут определённые проблемы, но это нормально. На релизе все проблемы поправят, если они, конечно, будут.