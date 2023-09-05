Дуо Лон, персонаж из DLC к The King of Fighters XV, появится 12 сентября ©

Компания SNK опубликовала официальный трейлер персонажа Дуо Лон, бойца из DLC для The King of Fighters XV. Видеоролик подтверждает дату выхода персонажа - 12 сентября 2023 года, наряду с патчем, вносящим в игру изменения.

Кроме того, поклонники могут ожидать появления еще одного DLC-бойца во втором сезоне The King of Fighters XV, запуск которого намечен на зиму 2023 года.

The King of Fighters XV обладает яркой графикой, благодаря которой команда разработчиков смогла немного поиграть с составом и лучше передать движения, что так важно для подобного техничного файтинга. Также в игре представлена сюжетная кампания, сюжет которой основан на истории Шун'ея и его таинственных способностях, которые он приобрел в юном возрасте. Не обошлось и без истории с участием других персонажей.

The King of Fighters XV доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store).