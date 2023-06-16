Геймплейный трейлер бесплатного DLC-персонажа Гоеница для The King of Fighters XV ©

SNK скоро выпустит нового персонажа The King of Fighters XV Гоеница без дополнительной платы, а также режим Boss Challenge.



Вслед за предыдущим трейлером, который представил Гоеница тем, кто его не знает, мы получаем еще один, в котором подробно описывается его геймплей. Это будет полезно для тех, кто собирается освоить его, когда он выйдет 20 июня.

Будучи бесплатным DLC, Гоениц не является частью продолжающегося второго сезонного пропуска, от которого мы все еще ждем Нажда (который появится летом) и еще двух необъявленных персонажей, которые появятся осенью и зимой этого года. Последним персонажем, выпущенным для игры, является Сильви Пола Пола.



The King of Fighters XV в настоящее время доступна на PS5, PS4, Xbox Series X|S и ПК.