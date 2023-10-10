Хинако станет последним DLC-персонажем второго сезона файтинга The King of Fighters 15 ©

Наконец-то наступило время увидеть последнего персонажа, завершающего второй сезон The King of Fighters XV, и многие фанаты, надеемся, будут очень довольны этим событием.

Компания SNK представила последнего персонажа Fighting Pass для The King of Fighters XV - Хинако Шиджо (Hinako Shijo). Вместе с коротким трейлером, в котором показан внешний вид персонажа, было подтверждено, что в игре она появится зимой 2023 года.

К сожалению, в новом ролике не было показано реального геймплея, но мы можем увидеть, как выглядит Хинако перед боем, где ее дизайн очень близок к ее классическому костюму. Несмотря на небольшой рост (всего около 170 см), она является сильным борцом сумо, что позволяет надеяться, что в игре появятся ее фирменные удары и захваты, а также новые приемы.

Хинако впервые появилась в игре еще в King of Fighters 2000 в составе женской команды бойцов вместе с Маи, Юри и Касуми, но в состав команды она не входила со времен KOF 2002 Unlimited Match - таким образом, на данный момент прошло уже 14 лет.