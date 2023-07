Новый ролик файтинга The King Of Fighters 15 раскрывает набор движений бойца из DLC

Файтинг, разработанный японской компанией SNK. Действие игры разворачивается после окончания событий The King of Fighters 14. Сюжет вращается вокруг двух бойцов со сверхъестественными способностями, Шун'эя и Ислы, а также других вернувшихся героев. Также стоит отметить, что это первая игра в серии The King of Fighters, использующая движок Unreal Engine 4.