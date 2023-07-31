Новый ролик файтинга The King Of Fighters 15 раскрывает набор движений бойца из DLC ©

Компания SNK выпустила новый трейлер с разбором The King of Fighters XV Najd, в котором показан недавно представленный боец из DLC. О том, что Najd появится в The King of Fighters XV, стало известно в начале этого месяца, и мы получили первое представление о том, как она будет играть, в том же ознакомительном трейлере.

В новом трейлере можно более детально рассмотреть ее приемы, которые будут основываться на специальном приеме Retribution of the Unknown. Спецприем имеет несколько уровней, с которыми вам придется справиться, если вы хотите овладеть бойцом.

Судя по трейлеру, Najd - боец ближнего боя, обладающий множеством способов разрушить защиту противника, когда он подходит вплотную.

Retribution of the Unknown - это специальный прыжок, который может быть усилен с помощью другого движения под названием Anticipated Power. Усиление этого движения меняет его поведение, поэтому в разных ситуациях необходимо использовать разные уровни.

По сути, с помощью Najd вы будете вплотную подходить к противнику, а также использовать прием Retribution of the Unknown для нанесения большого урона во время комбо. Если вы считаете, что Najd - именно тот боец, который вам нужен, и хотите освоить ее приемы, стоит посмотреть полный трейлер, так как в нем довольно подробно описаны все атаки, которыми она владеет.

Najd - это последний боец DLC, вошедший в состав второго сезонного пропуска The King of Fighters XV вслед за Сильви Пола Пола, появившейся в мае.

Дата выхода Najd пока не известна, но вполне возможно, что мы узнаем ее позже на этой неделе во время турнира по файтингу Evo.

А пока вы можете приобрести The King of Fighters XV прямо сейчас на ПК, консолях PlayStation и Xbox Series X|S.