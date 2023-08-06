Новый трейлер файтинга The King of Fighters 15 посвятили DLC-бойцам ©

Во время EVO 2023 компания SNK представила новый трейлер DLC-бойца для своего файтинга The King of Fighters XV. Ранее анонсированный боец Нажд (Najd) получил дату выхода на следующей неделе, а также был официально объявлен новый играбельный персонаж Duo Lon.

Нажд станет доступен 8 августа 2023 года, а Дуо Лог присоединится к составу осенью 2023 года. Остался один персонаж для второго сезона, который будет запущен зимой 2023 года.

The King of Fighters XV отличается яркой графикой, что позволило команде разработчиков немного поиграть с составом и легче передавать движения, что необходимо для такого техничного файтинга. Кроме того, в игре есть основная кампания, в центре которой - Шун'эй и то, как он в юном возрасте обрел свои таинственные способности. В игре также представлены истории других персонажей.