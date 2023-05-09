Сильви Пола Пола присоединится к ростеру бойцов The King of Fighters 15 на следующей неделе ©

Сегодня SNK объявила дату выхода следующего персонажа DLC для своего популярного файтинга The King of Fighters 15.

Интересно, что Сильви Пола Пола ожидалась к выходу этим летом, но похоже, что релиз перенесли, так как она появится 15 мая. В комплект также войдет дополнительный костюм. В преддверии релиза она будет доступна для игры 13 и 14 мая на Dreamhack Japan в Makuhari Messe в Чибе, недалеко от Токио.

Она - третий DLC-персонаж для пропуска персонажа, из которого игроки все еще ждем Нажд (который появится летом), а еще два неанонсированных персонажа появятся осенью и зимой этого года. Кроме того, летом будет запущен Goenitz, который был представлен на EVO Japan несколько недель назад.

Вы можете взглянуть на трейлер ниже.

В настоящее время The King of Fighters XV доступна для PS5, PS4, Xbox Series X|S и PC.