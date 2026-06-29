The King of Fighters 15 получит крупное обновление уже 2 июля - SNK готовит заметные изменения для файтинга

SNK объявила, что уже 2 июля 2026 года выпустит масштабное обновление для The King of Fighters XV. Хотя разработчики пока не раскрывают полный список изменений, опубликованный тизер ясно даёт понять: игроков ждёт не рядовой патч, а заметное обновление, способное повлиять на игровой процесс.

В коротком ролике показаны различные боевые эпизоды с участием знакомых персонажей. Официальных комментариев о конкретных нововведениях нет, однако фанаты уже предполагают, что обновление может затронуть баланс бойцов, игровые механики и другие важные элементы соревновательной составляющей. Подтверждать эти догадки пока рано — подробности SNK обещает раскрыть ближе к релизу патча или одновременно с его выходом.

The King of Fighters XV вышла в 2022 году и стала пятнадцатой основной частью культовой серии файтингов. Игра сохранила фирменные командные сражения в формате «3 на 3», продолжив сюжетную линию предыдущих частей и объединив бойцов из разных эпох и вселенных серии.

Несмотря на то что с момента релиза прошло несколько лет, SNK продолжает активно поддерживать игру, регулярно выпуская обновления и корректировки баланса. Новый патч подтверждает, что студия не спешит завершать развитие The King of Fighters XV и продолжает работать над улучшением игрового опыта как для новичков, так и для поклонников соревновательных файтингов.