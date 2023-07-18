Трейлер нового DLC-персонажа Najd для The King of Fighters XV ©

Издательство SNK сообщило, что в летний сезон 2023 года в кроссплатформенной части 2D-файтинга The King of Fighters XV появится новый персонаж - Неджд (Najd).

Анонсирующий трейлер показал, как Неджд умеет общаться с некоторыми членами ростера, а также демонстрирует ее необычный арсенал. Неджд появилась в The King of Fighters XIV в качестве победительницы конкурса на лучший дизайн персонажа.

The King of Fighters XV отличается яркой графикой, что позволило разработчикам сделать ростер более "игривым" и упростить процесс передачи движений, что необходимо для такого техничного файтинга. Основной сюжет игры посвящен Шун'эю и тому, как он получил свои таинственные способности в юном возрасте. В игре также представлены и истории других персонажей.

The King of Fighters XV доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК под Windows 10, в Steam и Epic Games Store.