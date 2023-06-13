The King of Fighters 15 17.02.2022
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В новом трейлере файтинга The King of Fighters 15 назвали дату выхода бесплатного бойца

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butcher69
Новости

SNK скоро выпустит нового персонажа The King of Fighters XV - Гоеница, и самое приятное, что он бесплатный.

Сегодня мы узнали дату релиза - 20 июня, всего через неделю. Помимо Гоеница, мы также получим режим Boss Challenge, который предлагает игрокам сразиться с мощными боссами. Победив Гоеница, вы получите его специальный костюм и бонусный музыкальный трек.

Анонс сопровождался трейлером, который вы можете посмотреть ниже.

The King of Fighters 15 в настоящее время доступна для PS5, PS4, Xbox Series X|S и PC.

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