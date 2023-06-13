В новом трейлере файтинга The King of Fighters 15 назвали дату выхода бесплатного бойца ©

SNK скоро выпустит нового персонажа The King of Fighters XV - Гоеница, и самое приятное, что он бесплатный.

Сегодня мы узнали дату релиза - 20 июня, всего через неделю. Помимо Гоеница, мы также получим режим Boss Challenge, который предлагает игрокам сразиться с мощными боссами. Победив Гоеница, вы получите его специальный костюм и бонусный музыкальный трек.

Анонс сопровождался трейлером, который вы можете посмотреть ниже.

The King of Fighters 15 в настоящее время доступна для PS5, PS4, Xbox Series X|S и PC.