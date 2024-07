Vice и Mature появятся в файтинге The King of Fighters 15 в декабре этого года

Компания SNK анонсировала грядущих DLC-персонажей для The King of Fighters 15, а во время EVO 2024 наконец-то показала не одного, а сразу двух новых бойцов. Vice и Mature одновременно дебютируют в качестве «особых» персонажей DLC в декабре 2024 года.

Mature дебютировал в The King of Fighters '94, а Vice появился в The King of Fighters '95. Первая - безжалостная, вторая - жестокая, но обе умеют наносить колющие и режущие удары. Mature - это быстрота, она использует Hakkeshu: Light для увеличения скорости. Vice - способна завалить противника независимо от его веса и использующий Hakkeshu: Darkness для получения суперсилы.

The King of Fighters 15 доступна для PS4, PS5, PC и Xbox Series X/S.