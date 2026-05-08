Классика SNK в 3D: MegaHouse анонсировала новую коллекционную фигурку Мэй Ширануи по мотивам KOF '98

Коллекция Lucrea от MegaHouse пополнится новой жемчужиной — фигуркой Мэй Ширануи по мотивам файтинга The King of Fighters '98. Скульпторам удалось оживить знаменитую иллюстрацию художника Hiroaki, мастерски передав грацию легендарной куноити. Особое внимание привлекает исполнение классического алого костюма, который словно развевается на ветру, создавая ощущение легкости и воздушности композиции.

Эстетическую вертикаль статуэтки подчеркивает изысканный японский зонтик, благодаря которому общая высота достигает 28 см (рост самой Мэй — 25 см). Благодаря тщательной проработке рельефов и игры света, этот классический образ от SNK превращается в детализированный арт-объект, способный украсить любую коллекцию.

Прием заказов откроется 8 мая 2026 года через официальных дистрибьюторов: AmiAmi, DMM и Premium Bandai. Стоимость фигурки составит 23 000 иен (~13 800 рублей), а начало поставок коллекционерам ожидается в октябре 2026 года.