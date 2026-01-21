Мэй Ширануи из The King of Fighters '98 получил статуэтку от Prime 1 Studio

Компания Prime 1 Studio представила статуэтку Мэй Ширануи в масштабе 1:4 из файтига THE KING OF FIGHTERS '98. Знаменитая куноичи из серии SNK запечатлена в динамичной и выразительной позе.

Статуэтка высотой 70 см изображает Мэй Ширануи в вихре языков огня и декоративных элементов, а также лепестков цветущей сакуры. Ее лицо выражает игривость и уверенность, а ее культовый красно-белый наряд тщательно продуман с точки зрения соблюдения баланса между стройностью и мягкостью форм. Основание статуэтки, выполненное в японском стиле и оформленное лепестками цветущей сакуры.

В комплект входит ряд сменных деталей, в том числе: три правые руки, две левые руки, сменные руки с открытым или закрытым веером и подставка для задней части, стилизованная под японский традиционный зонт Гифу.

Предварительные заказы принимаются по цене $1299,00, предполагаемая дата выпуска — между маем и августом 2027 года. Тираж ограничен 500 экземплярами