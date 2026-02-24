King of Meat закрывается спустя полгода - Amazon Games вернёт деньги игрокам

Издатель Amazon Games и студия Glowmade объявили о скором закрытии кооперативного экшена King of Meat. Серверы игры будут отключены 9 апреля 2026 года, после чего проект станет полностью недоступен на всех платформах.

До указанной даты пользователи смогут свободно играть во весь существующий контент. При этом всем, кто приобрёл игру, пообещали полный возврат средств — выплаты начнутся в ближайшие недели через платформы покупки.

King of Meat вышла 7 октября 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. В 2026-м релиз ожидался и на Nintendo Switch, однако этим планам уже не суждено сбыться. Проект просуществовал менее полугода.

В официальном заявлении Amazon Games отметила, что, несмотря на креативность и необычные идеи Glowmade, игре не удалось привлечь достаточную аудиторию. В результате компания приняла решение прекратить инвестиции в развитие проекта.

Издатель поблагодарил сообщество за поддержку и энтузиазм, подчеркнув, что отзывы игроков были важны для команды. Теперь у фанатов остаётся чуть больше месяца, чтобы попрощаться с хаотичным миром King of Meat.