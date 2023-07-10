Свежее обновление для King of the Castle добавляет новые события ©

Tributary Games и Team17 Digital сегодня запустили «Демократический манифест», новое обновление для King of the Castle, в котором игроки объединяются в сети с 3000 другими людьми, чтобы управлять судьбой вымышленного фэнтезийного королевства и считаться с коварными — и часто веселыми — последствиями. Обновление добавляет в игру 59 новых событий, в том числе цепочку событий «Правоверный наследник», в которой рассказывается о потенциальной истории мести узурпаторам трона, и цепочку событий «Побег из тюрьмы», в которой заключенный дворянин вырывается из тюрьмы и вызывает хаос в Королевство.

В Демократическом манифесте также представлено несколько функций, запрошенных сообществом, в том числе возможность для Premium Nobles (тех, кто купил King of the Castle) выбирать регион, к которому они присоединяются; будут доступны новые схемы, в том числе схема лоялистов, доступная для выбора регионам-победителям; Также были добавлены новые дворянские щиты, новые дропы Twitch и переработанный пользовательский интерфейс игры для повышения его читабельности.