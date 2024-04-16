Тизер Kingdom Come 2 раскрыл место действия игры

Студия Warhorse поделилась очередным изображением из грядущего трейлера новой игры студии. Инсайдеры подтверждают, что разработчики анонсируют Kingdom Come 2. Прямой эфир, на котором покажут 13-минутный трейлер, начнется 18 апреля в 21:00.
По изображению фанатам удалось определить место действия трейлера — это собор Святого Вита. Судя по всему, история RPG развернется в Праге. По слухам, главным героем снова станет Индржих.
Kingdom Come: Deliverance — средневековая игра, рассказывающая о сыне кузнеца, который по неволе оказывается втянут в войну. Чтобы выжить, ему предстоит овладеть боевыми навыками и найти свое место в новой для него реальности.
Была же уже официальная инфа, что снимали трейлер на Кутна-горе. Ох уж эти новости ради плюсиков
Нормальную боевку завезут надеюсь, вроде не криворукий и соулсов пройдено несколько и по многу раз, но в первой части отлетаю от пары бомжей с дубинками, как ребёнок против боксёра.
Полюбому 90% дропнули игру из-за этого