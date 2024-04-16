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Kingdom Come 2 TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.5 28 оценок

Тизер Kingdom Come 2 раскрыл место действия игры

Simple Jack
Новости

Студия Warhorse поделилась очередным изображением из грядущего трейлера новой игры студии. Инсайдеры подтверждают, что разработчики анонсируют Kingdom Come 2. Прямой эфир, на котором покажут 13-минутный трейлер, начнется 18 апреля в 21:00.

По изображению фанатам удалось определить место действия трейлера — это собор Святого Вита. Судя по всему, история RPG развернется в Праге. По слухам, главным героем снова станет Индржих.

Kingdom Come: Deliverance — средневековая игра, рассказывающая о сыне кузнеца, который по неволе оказывается втянут в войну. Чтобы выжить, ему предстоит овладеть боевыми навыками и найти свое место в новой для него реальности.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Zodyak

Была же уже официальная инфа, что снимали трейлер на Кутна-горе. Ох уж эти новости ради плюсиков

2
Fatum Sibir

Нормальную боевку завезут надеюсь, вроде не криворукий и соулсов пройдено несколько и по многу раз, но в первой части отлетаю от пары бомжей с дубинками, как ребёнок против боксёра.

-1
Ой извините

Полюбому 90% дропнули игру из-за этого

0