Тизер Kingdom Come 2 раскрыл место действия игры

Студия Warhorse поделилась очередным изображением из грядущего трейлера новой игры студии. Инсайдеры подтверждают, что разработчики анонсируют Kingdom Come 2. Прямой эфир, на котором покажут 13-минутный трейлер, начнется 18 апреля в 21:00.

По изображению фанатам удалось определить место действия трейлера — это собор Святого Вита. Судя по всему, история RPG развернется в Праге. По слухам, главным героем снова станет Индржих.

Kingdom Come: Deliverance — средневековая игра, рассказывающая о сыне кузнеца, который по неволе оказывается втянут в войну. Чтобы выжить, ему предстоит овладеть боевыми навыками и найти свое место в новой для него реальности.