Warhorse Studios, создатели Kingdom Come Deliverance, представят свою новую игру 18 апреля

Warhorse Studios объявила в тизере в своем официальном профиле в Твиттере, что на следующей неделе, а именно 18 апреля в 21:00 по московскому времени, они анонсируют новую видеоигру.
Команда, основанная в 2011 году в Чехии, известна тем, что создала Kingdom Come Deliverance, историческую реалистичную ролевую игру, действие которой происходит в 1400-х годах. Несмотря на то, что игра стала очень популярной среди фанатов, ей не удалось получить хорошие оценки от критиков, в том числе из-за бесчисленных ошибок и различных технических проблем, возникших в первый день. Однако со временем команда улучшила игру, которая стала очень любимой, особенно энтузиастами ролевых игр.
Спустя шесть лет после своей первой игры команда готовится анонсировать новый проект. Согласно сообщениям известного инсайдера Тома Хендерсона, это сиквел Kingdom Come Deliverance.
Одна претензия это боёвка, против одного бойца она прикольная ну когда несколько это бред полный. А в остальном не все так плохо.
Мне кажется, что лучше там уже вряд ли реализуешь. Хз как на клавомыше игралось, я на геймпаде достаточно быстро привык к управлению
в реале тяжело представить как бы один мог справиться с больше, чем одним противником. выход только бежать и пытаться 1х1 сражаться
Мне игра очень понравилась, но боевка реально кек. 1х1 мне очень нравится. Но когда противников уже больше 1, там начинается избиение.
Я как всегда обворовал все города до нуля, стража в каждом городе голая уже. Одет богаче всех городов вместе взятых, заряжен что пепец.
Встречаю 3х бомжей и отлетаю без шансов.
Я когда играл как то смог привыкнуть к боёвке, старался начинать бой с лука. И потом просто бегал от них и убивал. Ну боёвка плохая все равно.
Тоже таким страдал. Бегаешь и луком стреляешь пока совсем не начнут затыкивать.
Это мы ждём
Это наверно лучшая новость в геймдеве за последние месяцы!!! Очень жду. Интересно на какой стадии игра. В прошлый раз анонсировали за 4 года до выхода. Очень надеюсь, что в этот раз не так долго ждать, все-таки 6 лет прошло. Не били же они баклуши эти 6 лет. А что если выход игры в этом году??? Ааааа это будет шоком!!!
Пока что лучшая новость в этом году! (по играм)
Жду очередную прожарку западного геймдева от Warhorse.
вот это супер новость.....надеюсь релиз в 2024 году будет
Смута здорового человека. Вот в это мы играем
Надеюсь, что будет продолжение KCD, где можно будет Тоту навалять и забрать меч.
Наконец то про гуситские войны игра
Только вчера смотрел их соцсети че они там делают.
Как раз только сейчас заканчиваю прохождение. Отличная игра, но сюжет обрывается очень резко и оставляет много вопросов. Судя по всему должно быть прямое продолжение первой части.
Ну наконец-то! Первая часть очень понравилась (правда проходил уже отполированную).
По тизере можно предположить, что нас ждёт 17 - 18 век.
Вот ржомба будет если они мультяшную шляпу какую нибудь анонсирую, по типу того что происходит с Принцем Персии.
Ждём Яна Гуса в гости! :)
Хм... Интересно. К Кингдом у меня лично масса претензий (в том числе и по сюжету), но игра хорошая, в атмосферу и проработку мира смогли.
Судя по сбруе и одежде наездника - явно не средневековье. Что-то приблизительное к 18-19 веку?
в прошлой новости меня закидали г*вном, потому что первые несколько лет она была диким отстоем, может и сейчас таковой осталась и это не случай no man sky.
Разрабы собирали бабки на кикстартаре, обещали манну небесную - триллион обещаний самого реалистичного средневековья, в итоге получили сырую херь без выполненных обещаний!
хз о каких обещаниях речь, я не знал ничего об игре до выхода и впервые поиграл в 2020 - и это уникальный опыт иммерсивной реалистичной ролевой игры про средневековье от первого лица и аналогов я не видал. Решил пройти на впечатлениях после ведьмака 3, искал что-то средневековое, и меня KC:D засосала куда сильнее ведьмака, просто невероятный опыт.
А ты токсичный хейтер, который просто насмотрелся обзоров на релизе
Если честно, без понятия, что они обещали - за игрой не следила, заинтересовалась только когда она вышла. И игра уж точно не отстой! Игра ваще-то отличная (с некоторыми "но", но и студия не игровой гигант). А боёвка, за которую многие игру хейтили, вполне реалистичная - поначалу пыхтишь и выхватываешь, но по мере прокачки уже и "черные" рыцари не такие уж и страшные, и с кучкой крестьян с граблями на раз разбираешься. Не, ну а как ещё-то, если ты до начала игры меч держал только как подмастерье у отца в кузне? Р - реалистичность
Ну это конечно удобно, мол я не следил и тд, а обещать, а по факту они все обещают, это реклама, только пригорает почему-то от избранных.
Надеюсь смута 2, пхпхп
Если сделают боевку для людей, а не для извращенцев, может, и получится нормальная игра.
Я и первую так и не поиграл, смотрел обзоры - не привлекло в такой реализации.
поиграть надо было игра прекрасная, а что ты там посмотрел то гусям смех
из под какой коряги они спустя 13 лет выползли? и в полном ли составе? или уже нет нескольких бойцов в этом мире?
Надеюсь в этот раз будет от третьего лица
Или ещё лучше - с настраиваемой камерой, как в том же Скайриме, местами не хватало