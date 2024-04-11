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Kingdom Come 2 TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
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Warhorse Studios, создатели Kingdom Come Deliverance, представят свою новую игру 18 апреля

monk70
Новости

Warhorse Studios объявила в тизере в своем официальном профиле в Твиттере, что на следующей неделе, а именно 18 апреля в 21:00 по московскому времени, они анонсируют новую видеоигру.

Команда, основанная в 2011 году в Чехии, известна тем, что создала Kingdom Come Deliverance, историческую реалистичную ролевую игру, действие которой происходит в 1400-х годах. Несмотря на то, что игра стала очень популярной среди фанатов, ей не удалось получить хорошие оценки от критиков, в том числе из-за бесчисленных ошибок и различных технических проблем, возникших в первый день. Однако со временем команда улучшила игру, которая стала очень любимой, особенно энтузиастами ролевых игр.

Спустя шесть лет после своей первой игры команда готовится анонсировать новый проект. Согласно сообщениям известного инсайдера Тома Хендерсона, это сиквел Kingdom Come Deliverance.

95
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Одна претензия это боёвка, против одного бойца она прикольная ну когда несколько это бред полный. А в остальном не все так плохо.

18
Combine-47

Мне кажется, что лучше там уже вряд ли реализуешь. Хз как на клавомыше игралось, я на геймпаде достаточно быстро привык к управлению

-4
Legioner999

в реале тяжело представить как бы один мог справиться с больше, чем одним противником. выход только бежать и пытаться 1х1 сражаться

17
вупсич пупсич

Мне игра очень понравилась, но боевка реально кек. 1х1 мне очень нравится. Но когда противников уже больше 1, там начинается избиение.
Я как всегда обворовал все города до нуля, стража в каждом городе голая уже. Одет богаче всех городов вместе взятых, заряжен что пепец.
Встречаю 3х бомжей и отлетаю без шансов.

0
Юрец Одесса вупсич пупсич

Я когда играл как то смог привыкнуть к боёвке, старался начинать бой с лука. И потом просто бегал от них и убивал. Ну боёвка плохая все равно.

-3
вупсич пупсич Юрец Одесса

Тоже таким страдал. Бегаешь и луком стреляешь пока совсем не начнут затыкивать.

2
SPOTBOSS

Это мы ждём

15
2dspace

Это наверно лучшая новость в геймдеве за последние месяцы!!! Очень жду. Интересно на какой стадии игра. В прошлый раз анонсировали за 4 года до выхода. Очень надеюсь, что в этот раз не так долго ждать, все-таки 6 лет прошло. Не били же они баклуши эти 6 лет. А что если выход игры в этом году??? Ааааа это будет шоком!!!

14
001fess

Пока что лучшая новость в этом году! (по играм)

10
Wraith_Soul

Жду очередную прожарку западного геймдева от Warhorse.

9
fox nemets

вот это супер новость.....надеюсь релиз в 2024 году будет

6
Soler2

Смута здорового человека. Вот в это мы играем

4
Ниалот Нзотович

Надеюсь, что будет продолжение KCD, где можно будет Тоту навалять и забрать меч.

2
Дима Константинов

Наконец то про гуситские войны игра

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Только вчера смотрел их соцсети че они там делают.

0
DustyNoctis

Как раз только сейчас заканчиваю прохождение. Отличная игра, но сюжет обрывается очень резко и оставляет много вопросов. Судя по всему должно быть прямое продолжение первой части.

0
Marc Crass

Ну наконец-то! Первая часть очень понравилась (правда проходил уже отполированную).

0
Hunson Abadeer

По тизере можно предположить, что нас ждёт 17 - 18 век.

0
РикоЧико

Вот ржомба будет если они мультяшную шляпу какую нибудь анонсирую, по типу того что происходит с Принцем Персии.

0
Foster03

Ждём Яна Гуса в гости! :)

0
Tinna

Хм... Интересно. К Кингдом у меня лично масса претензий (в том числе и по сюжету), но игра хорошая, в атмосферу и проработку мира смогли.

Судя по сбруе и одежде наездника - явно не средневековье. Что-то приблизительное к 18-19 веку?

-1
Александр Мотошвили

в прошлой новости меня закидали г*вном, потому что первые несколько лет она была диким отстоем, может и сейчас таковой осталась и это не случай no man sky.
Разрабы собирали бабки на кикстартаре, обещали манну небесную - триллион обещаний самого реалистичного средневековья, в итоге получили сырую херь без выполненных обещаний!

-17
aptem4ka Александр Мотошвили

хз о каких обещаниях речь, я не знал ничего об игре до выхода и впервые поиграл в 2020 - и это уникальный опыт иммерсивной реалистичной ролевой игры про средневековье от первого лица и аналогов я не видал. Решил пройти на впечатлениях после ведьмака 3, искал что-то средневековое, и меня KC:D засосала куда сильнее ведьмака, просто невероятный опыт.
А ты токсичный хейтер, который просто насмотрелся обзоров на релизе

15
Tinna Александр Мотошвили

Если честно, без понятия, что они обещали - за игрой не следила, заинтересовалась только когда она вышла. И игра уж точно не отстой! Игра ваще-то отличная (с некоторыми "но", но и студия не игровой гигант). А боёвка, за которую многие игру хейтили, вполне реалистичная - поначалу пыхтишь и выхватываешь, но по мере прокачки уже и "черные" рыцари не такие уж и страшные, и с кучкой крестьян с граблями на раз разбираешься. Не, ну а как ещё-то, если ты до начала игры меч держал только как подмастерье у отца в кузне? Р - реалистичность

6
vzglydizugla Tinna

Ну это конечно удобно, мол я не следил и тд, а обещать, а по факту они все обещают, это реклама, только пригорает почему-то от избранных.

0
Lenyaants

Надеюсь смута 2, пхпхп

-1
Ой извините

Если сделают боевку для людей, а не для извращенцев, может, и получится нормальная игра.

-3
AndralStormborn

Я и первую так и не поиграл, смотрел обзоры - не привлекло в такой реализации.

-6
tripgod

поиграть надо было игра прекрасная, а что ты там посмотрел то гусям смех

0
Denis Manulik

из под какой коряги они спустя 13 лет выползли? и в полном ли составе? или уже нет нескольких бойцов в этом мире?

-10
Kaburagi

Надеюсь в этот раз будет от третьего лица

-12
Iktar

Или ещё лучше - с настраиваемой камерой, как в том же Скайриме, местами не хватало

-1