Warhorse Studios, создатели Kingdom Come Deliverance, представят свою новую игру 18 апреля

Warhorse Studios объявила в тизере в своем официальном профиле в Твиттере, что на следующей неделе, а именно 18 апреля в 21:00 по московскому времени, они анонсируют новую видеоигру.

Команда, основанная в 2011 году в Чехии, известна тем, что создала Kingdom Come Deliverance, историческую реалистичную ролевую игру, действие которой происходит в 1400-х годах. Несмотря на то, что игра стала очень популярной среди фанатов, ей не удалось получить хорошие оценки от критиков, в том числе из-за бесчисленных ошибок и различных технических проблем, возникших в первый день. Однако со временем команда улучшила игру, которая стала очень любимой, особенно энтузиастами ролевых игр.

Спустя шесть лет после своей первой игры команда готовится анонсировать новый проект. Согласно сообщениям известного инсайдера Тома Хендерсона, это сиквел Kingdom Come Deliverance.